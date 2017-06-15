Стало известно, когда Росатом приступит к работам по строительству АЭС «Аккую»

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Москва, 15 июня. Проектная компания «Аккую Нуклеар», которая входит в структуру Росатома, намерена приступить к основным работам по строительству АЭС «Аккую» в Турции в марте 2018 года.

«Получение основной лицензии на строительство и, соответственно, выход на так называемый «первый бетон» ожидается в марте 2018 года», — сообщает пресс-служба Росатома.

Представители госкорпорации также подчеркнули, что «Аккую Нуклеар» уже получила лицензию на генерацию электроэнергии АЭС в Турции на 49 лет. В ближайшее время компания планирует получить разрешение на использование земли от правительства Турции, а также разрешение на строительство АЭС от турецкого агентства по атомной энергии.