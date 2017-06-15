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Политика
Сенат США оградил NASA от действия антироссийских санкций
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Сенат США оградил NASA от действия антироссийских санкций

21:46  15 Июня 2017
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Сенат США оградил NASA от действия антироссийских санкций

Вашингтон, 15 июня. Сенат США одобрил поправку в законопроект о санкциях в отношении Ирана и России, которая выводит NASA из-под действия санкций, передает «Утро.ру».

Данное решение поддержали 94 сенатора, еще шесть выступили против. Это положение было включено в рассматриваемый в четверг законопроект об усилении давления на Иран и Россию.

Согласно поправке, никакие политические факторы не должны влиять на поставку Россией технологий и услуг NASA.

Сенатор Джон Маккейн раскритиковал данную поправку, отметив, что это слишком щедрый подарок российскому военно-промышленному комплексу.

#санкции #сша
Алексей Громов
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