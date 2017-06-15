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Фотография с космическим аппаратом на Марсе удалена с сайта NASA
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Фотография с космическим аппаратом на Марсе удалена с сайта NASA

22:43  15 Июня 2017
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Фотография с космическим аппаратом на Марсе удалена с сайта NASA

Вашингтон, 15 июня. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалило фотографию с «неопознанным объектом», которую 12 июня сделал мореход Curiosity. Об этом сообщил одиозный исследователь космоса Маурисио Руис.

Как отметили представители NASA, на снимке был изображен земной космический аппарат, однако Руис в это не верит.

Фотография с космическим аппаратом на Марсе удалена с сайта NASA

Напомним, ранее американский инженер Роберт Зубрин предложил терраформировать Марса с помощью парникового эффекта. Для этого на планете необходимо построить огромное зеркало.

#марс
Алексей Громов
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