На первый матч Кубка конфедераций в Петербурге болельщиков доставят 150 автобусов

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 15 июня. В субботу 17 июня на «Санкт-Петербург Арене» состоится первый матч Кубка Конфедераций-2017. На первую игру Кубка конфедераций петербуржцев и гостей города доставят 150 бесплатных автобусов. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург»

С 15:00 автобусы начнут курсировать на шести маршрутах. Для проезда в них необходимо предоставить билет на игру и персонифицированную карту болельщика.

Добраться до автостанции «Крестовский остров» болельщики смогут от метро «Выборгская» (S4), «Петроградская» (S3) и «Площадь Восстания» (S2). Маршрут S6 соединит станцию «Чкаловская» со Спортивной улицей. Кроме того, от аэропорта «Пулково» до пересечения Северной дороги и Рюхиной улицы будет курсировать маршрут S10.