ООН создает специальное управление по борьбе с терроризмом

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Нью-Йорк, 15 июня. Генассамблея ООН распорядилась создать внутри организации специальное подразделение по борьбе с терроризмом. Об этом в четверг заявил председатель Генассамблеи Питер Томсон.

Впервые идею создания контртеррористического управления озвучил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в феврале. Соответствующая резолюция была принята 15 июня. Предполагается, что глава нового управления будет назначаться напрямую генсеком, а штат будет набран путем перераспределения специалистов ООН, которые работают в других департаментах.