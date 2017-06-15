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Политика
ООН создает специальное управление по борьбе с терроризмом
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ООН создает специальное управление по борьбе с терроризмом

19:47  15 Июня 2017
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ООН создает специальное управление по борьбе с терроризмом

Нью-Йорк, 15 июня. Генассамблея ООН распорядилась создать внутри организации специальное подразделение по борьбе с терроризмом. Об этом в четверг заявил председатель Генассамблеи Питер Томсон.

Впервые идею создания контртеррористического управления озвучил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в феврале. Соответствующая резолюция была принята 15 июня. Предполагается, что глава нового управления будет назначаться напрямую генсеком, а штат будет набран путем перераспределения специалистов ООН, которые работают в других департаментах.

Геннадий Плющев
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