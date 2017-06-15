Кто спонсирует ИГИЛ: монархии Залива, частная инициатива и черный рынок на службе мирового терроризма

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Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» — структура чрезвычайно обширная и разветвленная. Очевидно, что поддержание военного и административного аппарата требует значительных средств. Очевидно и то, что в условиях постоянной войны на несколько фронтов ИГ** не способно функционировать «на самообеспечении». Даже нефти, добытой на подконтрольных ИГИЛ** месторождениях под Пальмирой и Дейр эз-Зором, здесь будет недостаточно.

Кто и как поставляет деньги «Исламскому государству»? Ответ на этот вопрос, как кажется, лежит на поверхности. Многие сходу назовут Саудовскую Аравию, Катар, другие арабские монархии. Часто обвинения в поддержке международного терроризма выдвигаются и в адрес США. Спецслужбы этих стран оказывают финансовую помощь ИГ (запрещено в РФ), терроризм живет благодаря ей. К примеру, в Акербате, где уже сейчас группировка ИГИЛ возросла с полутора до трех тысяч человек, террористы поголовно вооружены американскими винтовками М-16.

Тем не менее в реальности все намного сложнее, настаивает Антон Мардасов, глава отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития. Разумеется, деньги со стороны в ИГ идут, но государстгва из списка спонсоров терроризма не передают их туда напрямую.

«Сирия и Ирак на государственном уровне, конечно же, не поддерживают террористов ИГ. Вообще, когда говорят о том, что та или иная страна спонсирует международный терроризм, это некое утрирование. Разумеется, на государственном уровне ни США, ни Великобритания, ни даже Саудовская Аравия с Катаром ИГ не финансируют. Другое дело, что среди королевских семей и других династий Аравийского полуострова — среди тех же потомков Сауда I или родственников эмира Катара — есть люди, масса людей, которые разделяют идеологию ИГ. Они и производят в «Исламское государство» финансовые вливания с помощью всевозможных благотворительных фондов и частных инициатив», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Так ситуация обстоит в настоящее время. В прошлом, еще до превращения ИГ в квазигосударство, различные разведывательные ведомства Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива, конечно, могли работать с террористами напрямую.

«Возможно, на первом этапе с «Исламским государством»** непосредственно работали саудитские и катарские спецслужбы, которые рассматривали его как противовес и альтернативу действующим режимам в Сирии и Ираке. Тогда основные потоки финансирования были связаны с так называемыми «частными инициативами», и спецслужбы от этого отталкивались. Можно предположить, что какие-то люди до сих пор внедрены в различные террористические группы», — поясняет Мардасов.

Понятно, что у ИГ нет открытых банковских счетов, на которые доброжелатели из арабского мира и из-за его пределов могли бы перевести свои «пожертвования». Однако механизм получения и обработки финансовых вливаний в данной структуре вполне отлажен: ИГ представлено на черных рынках по всему миру, в том числе и в западных странах.

«Если черный рынок функционирует в какой-то стране, то государство ему напрямую не покровительствует. Но ведь как-то же бандформирования по всему миру закупают на европейских рынках оружие? Это значит, что кто-то из местных элит заинтересован в подобном нелегальном бизнесе. В частности, ИГ продает антиквариат и предметы старины на черном рынке. Должно быть, это делается при попустительстве финансовых элит США и европейских стран», — продолжает эксперт. И это далеко не весь «бизнес» террористов: огромные деньги им приносит торговля людьми и человеческими органами.

Черный рынок богат различными схемами отмывания и перевода денежных средств. ИГ этим вполне эффективно пользуется. Следует помнить, что террористическую, по сути, организацию называют «государством» не просто так, отмечает Мардасов.

«В рядах ИГ очень много выходцев из спецслужб. У ИГ имеется даже своя внутренняя служба безопасности и контрразведки. Естественно, все эти люди заняты не только выявлением иностранных агентов. Как бывшие работники спецслужб они прекрасно знакомы со всеми схемами, действующими на черном рынке, и всеми черными дырами мировой экономики. Это специалисты со всего мира: известно, что в этих структурах ИГ работает большое количество бывших бойцов французского Иностранного легиона и бывших офицеров Саддама Хуссейна. Есть там и выходцы с постсоветского пространства — тот же Галмурод Халимов, недавно ставший министром войны ИГ, ранее был командиром ОМОН в Таджикистане», — добавляет он.

На Ближнем Востоке различные силовики среднего звена всегда были в курсе нелегальных сделок и механизмов теневой экономики. Сейчас эти экс-силовики стали своеобразным «офисным планктоном мирового терроризма» и поставили свой опыт на службу ИГ.

«ИГ имеет чрезвычайно хорошо налаженную административную машину, которой ничего не стоит выстраивать бизнес-схемы и договариваться с различными международными преступниками?» — подводит итог Антон Мардасов.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.