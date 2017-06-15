Сирийско-иракский кулак: зачем Дамаск и Багдад создают совместный центр против ИГИЛ

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Багдад и Дамаск создают совместный Центр военных операций по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Речь идет о районах, прилегающих к границе между двумя странами.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на заявление представителей иракского министерства обороны, «военная делегация сирийской армии провела переговоры в Багдаде с представителями вооруженных сил Ирака по вопросам обеспечения безопасности границ между государствами». Приезд сирийских военных в Багдад впервые был предан огласке после нескольких лет секретных контактов между Ираком и Сирией, целью которых была координация действий против ИГИЛ*.

Отмечается, что было решено создать совместный Центр по проведению боевых операций «для усиления давления на формирования террористов в приграничных районах», передает ТАСС.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов, дело в том, что в данный момент американцы строят в этом регионе секретные базы.

«Для чего они это делают? Мы знаем, что ранее США «ошибочно» стреляли не по игиловцам, а, наоборот, по армии Асада и иракской национальной армии», — сообщил эксперт.

И теперь Ирак и Сирия решили совместно бороться с терроризмом, и это будет эффективно, отмечает политолог. По словам Курбанова, сейчас Сирию обвиняют в якобы ущемлении прав народа, а Ирак нет, так как он под контролем американцев. Соответственно, к Ираку у США мало претензий, в основном – к сирийцам. Теперь же обвинить их поодиночке будет невозможно, обращает внимание эксперт.

Кроме того, раньше, когда террористы уходили от сирийской армии в Ирак, Сирия не могла их преследовать, потому что это территория другого государства, подчеркнул Маис Курбанов. Теперь же складывается иная ситуация.

Свое мнение по поводу создания сирийского-иракского центра по борьбе с терроризмом высказал политолог Александр Асафов. Как отметил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, военное сотрудничество Ирака и Сирии существует достаточно давно, в частности, в рамках и общего центра координации, в который входит, в том числе и Россия. И вот сейчас Дамаск и Багдад организуют совместную отдельную структуру. Чем же это обусловлено?

«Во-первых, Ираку активно не нравится военная стратегия Соединенных Штатов, например, применение фосфорных боеприпасов, от которых страдает мирное население, отсутствие реакции на запросы о прекращении таких бомбардировок и компенсации пострадавшим», — сообщил эксперт.

Но это не главное, подчеркивает Александр Асафов, ключевой момент заключается в том, что США активно поддерживают иракский Курдистан и содействуют проведению в нем референдума о независимости.

«Сейчас иракский Курдистан, как мы знаем, имеет статус автономии внутри государства, но тем не менее США поддерживают такие тенденции по децентрализации Ирака и поддерживают курдов в их стремлении отделиться, что, безусловно, не нравится Багдаду. И Багдад усиливает сотрудничество с силами, которые находятся по другую сторону фронта от США и являются их противниками, в данном случае это Сирия», — обращает внимание политолог.

Также Асафов отмечает, что поскольку сотрудничество с Сирией дает результаты гораздо более ощутимые во время боевых действий против ИГИЛ и других террористических группировок, то это эффективный путь, и принято решение увеличить сотрудничество, сделать его более масштабным. Тут важен также турецкий фактор, потому что именно в коалиции с Сирией Ирак может эффективно ограничивать и эту опасность для себя, обращает внимание эксперт. Истоки же всего этого процесса находятся в Вашингтоне и связаны с поддержкой США антиправительственных сил и независимостью иракского Курдистана, считает Асафов.

«В военном плане это повысит эффективность и сирийских проправительственных и иракских проправительственных подразделений, они смогут согласовывать военные действия. И, конечно, террористам и так называемой умеренной оппозиции, которая тоже является недружелюбной для этих сторон силами, придется гораздо сложнее, поскольку им смогут противостоять и блокировать их согласованно на разных направлениях», — подытожил Александр Асафов.

* Организация запрещена на территории РФ.