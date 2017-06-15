Президент Сербии предложил на пост премьер-министра открытую лесбиянку

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Белград, 15 июня. Президент Сербии Александр Вучич предложил в качестве кандидата на пост премьера Ану Брнабич.

Брнабич в настоящий момент занимает пост министра государственного управления и местного самоуправления. Политик известна своими прозападными взглядами, а также нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Кандидатуру премьер-министра должен простым большинством голосов утвердить парламент страны.

Ранее главой правительства был сам Вучич. Однако 2 апреля он был избран президентом страны, а 31 мая принес присягу перед Скупщиной — сербским парламентом.