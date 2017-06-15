Йоко Оно официально признали соавтором песни Леннона Imagine

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Вашингтон, 15 июня. Супруга Джона Леннона Йоко Оно официально стала соавтором его песни Imagine спустя почти 45 лет после ее написания. Соответствующее решение приняла Национальная ассоциация музыкальных издателей США.

Основанием для признания соавторства стало интервью, в котором Леннон признал вклад жены в создание песни. Музыкант заявил, что автором концепции и лирики была Оно.

«Многое в ней — лирика и концепция — от Йоко. Но в те дни я был немного более эгоистичным, немного более мачо и как-то опустил упоминание о ее вкладе», — цитирует Леннона Телеканал 360.

На церемонию признания соавторства Оно пришла вместе со своим сыном Шоном Ленноном.