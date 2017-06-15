Губернатор Подмосковья пообещал в кратчайшие сроки закрыть свалку в Балашихе

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Москва, 15 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал найти возможность закрытия мусорного с полигона «Кучино» в Балашихе. Вопрос о свалке был поднят местными жителями в ходе «Прямой линии» с президентом РФ.

«Наша задача закрыть «Кучино» как можно быстрее. Завтра это, к сожалению, сделать не получится, потому что некуда будет везти мусор. Мы работаем над тем, чтобы этот полигон перекрыть и увозить мусор туда, где иная плотность населения», — сказал губернатор журналистам.

Он также добавил, что свалка будет закрыта после завершения строительства современного мусороперерабатывающего комплекса в Орехово-Зуево, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».