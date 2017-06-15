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Россия
Штраф за непропуск пешехода в России вырастет на тысячу рублей
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Штраф за непропуск пешехода в России вырастет на тысячу рублей

19:30  15 Июня 2017
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Штраф за непропуск пешехода в России вырастет на тысячу рублей

Москва, 15 июня. Депутаты Государственной думы Российской Федерации одобрили в первом чтении законопроект, посвященный повышению штрафов для водителей, которые не хотят уступать дорогу пешеходам.

Как указано в документе, авторы инициативы предложили ужесточить административную ответственность и увеличить максимальный размер штрафа с 1500 до 2500 рублей.

Напомним, ранее депутат Госдумы России Ярослав Нилов предложил штрафовать на 100 тысяч рублей людей, которые нарушают покой граждан в ночное время.

#госдума #штраф #пешеходы
Алексей Громов
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