Штраф за непропуск пешехода в России вырастет на тысячу рублей

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Москва, 15 июня. Депутаты Государственной думы Российской Федерации одобрили в первом чтении законопроект, посвященный повышению штрафов для водителей, которые не хотят уступать дорогу пешеходам.

Как указано в документе, авторы инициативы предложили ужесточить административную ответственность и увеличить максимальный размер штрафа с 1500 до 2500 рублей.

Напомним, ранее депутат Госдумы России Ярослав Нилов предложил штрафовать на 100 тысяч рублей людей, которые нарушают покой граждан в ночное время.