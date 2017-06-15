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Российские уфологи предсказали конец света из-за остывания Солнца
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Российские уфологи предсказали конец света из-за остывания Солнца

23:16  15 Июня 2017  /обновлено: 23:16  15 Июня 2017
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Российские уфологи предсказали конец света из-за остывания Солнца

Москва, 15 июня. Российские футурологи предсказали наступление глобальной катастрофы, которая начнется с остывания Солнца.

Тревожным сигналом, который свидетельствует о снижении температуры небесного светила, они назвали исчезновение солнечных пятен. Футурологи полагают, что некоторое время Солнце еще будет давать Земле тепло, а потом начнет постепенно угасать. Первыми от катаклизма погибнут растения, а за ними и остальные формы жизни.

Отметим, что ряд экспертов придерживаются иной точки зрения. Они указывают на то, что исчезновение солнечных пятен — обычное явление текущей солнечной активности, которое не повлечет за собой никаких катастроф.

Геннадий Плющев
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