Сирия сегодня: Минобороны РФ не исключило удара США по сирийским войскам, в Дейр эз-Зоре идут боестолкновения

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Сирия, 15 июня. В Минобороны России не исключили подготовки США удара по сирийским войскам, на границу с Сирией прибыло подкрепление из иракских отрядов. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

В Минобороны РФ прокомментировали действия США в Сирии

Минобороны РФ не исключает, что Соединенные Штаты готовят удар по сирийским войскам с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Накануне вооружение было переброшено на юг Сирийской Арабской Республики на базу «Ат-Танф».

В сообщении российского оборонного ведомства подчеркивается, что размещение любого вида иностранных вооружений на территории САР, а тем более реактивных систем залпового огня, должно согласовываться с правительством страны. Также отмечается, что Минобороны России внимательно следит за обстановкой вблизи сирийско-иорданской границы.

Как отмечает «Лента.ру» со ссылкой на военных специалистов, при использовании оперативно-тактических ракет MGM-140 ATACMS системы HIMARS из района базы «Ат-Танф» могут поражать цели в районе Ракки: дальность полета ракет достигает 300 км.

Боестолкновения с ИГ** в Дейр эз-Зоре

Правительственные войска продолжают наступление на позиции ИГИЛ** на окраинах Дейр эз-Зора — стратегически важного города, до сих пор остающегося под контролем экстремистов, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным корреспондента агентства, военные нанесли артудары по позициям и укреплениям боевиков в районах «Панорама», Аль-Макабер, Аль-Оммаль, Аль-Матар Аль-Кадим, Аль-Хавика и Ар-Рушдия, в результате чего террористы понесли потери.

Агентство отмечает, что военные САА дали отпор группировками ИГ, которые предприняли попытку атаки на район «Панорама», Ар-Рушдия и Аль-Хавика.

Союзное подкрепление

На сирийско-иракскую границу прибыла огромная колонна бойцов из ираксокого полувоенного формирования «Харакат-эль-Нуяба», сообщает Al-Masdar.

Ранее в этом районе сирийские военные совместно с отрядами «Хезболлы» создали военную базу с целью помешать поддерживаемым США исламистам и самим американским военным продвинуться к провинции Дейр эз-Зор. В то же время сирийская армия и ее союзники продолжают подготовку к крупному наступлению на позиции боевиков в городе Абу-Камаль в юго-восточной части Дейр эз-Зора. Этот стратегически важный населенный пункт расположен вблизи сирийско-иракской границы.

Вышеупомянутый конвой боевиков «Харакат аль-Нуджаба» призван укрепить военный контингент, поддерживающий правительство Башара Асада. Как ожидается, масштабная военная операция может начаться уже в ближайшие недели.

Напомним, ранее «Известия» также сообщали, что военнослужащие сирийской армии вышли к границе с Ираком и наладили транспортное сообщение по грунтовой дороге. Это позволит получать оружие из Ирака по суше, не используя для переправы море или воздух.

Великая турецкая стена

Турки завершили строительство стены на границе с Сирией, сообщает агентство Hürriyet Daily News со ссылкой на министра обороны Турции Фикри Ишыка.

Заграждение длиной в 700 метров воздвигли с одной целью — предотвратить проникновение на территорию страны боевиков ИГ и членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористическим образованием.

Глава оборонного ведомства также добавил, что на границе с Сирией для защиты будут установлены системы освещения, сенсоры, камеры видеонаблюдения. Также для усиления мер безопасности было решено задействовать в этом секторе дроны.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.