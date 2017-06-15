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Политика
Сенат США существенно расширил санкции против России
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Сенат США существенно расширил санкции против России

19:25  15 Июня 2017
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Сенат США существенно расширил санкции против России

Вашингтон, 15 июня. Американский сенат вводит новые санкции против России, а также ужесточает уже существующие. Соответствующий законопроект был принят на заседании сената сегодня. 

Законопроект затрагивает не только Россию, но и Иран. 

Что касается России, то документ закрепляет на законодательном уровне санкции, введенные исполнительными указами президента Барака Обамы после событий в Крыму и на юго-востоке Украины, а также кибератак на американскую избирательную систему, которые, как уверены в Вашингтоне, организовали «российские хакеры». 

Кроме того, законопроект запрещает Белому дому в единоличном порядке принимать решение о смягчении санкций. Для этого Белому дому придется заручиться поддержкой конгресса. 

#россия #сша #сенат
Владимир Багров
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