Сенат США существенно расширил санкции против России
Вашингтон, 15 июня. Американский сенат вводит новые санкции против России, а также ужесточает уже существующие. Соответствующий законопроект был принят на заседании сената сегодня.
Законопроект затрагивает не только Россию, но и Иран.
Что касается России, то документ закрепляет на законодательном уровне санкции, введенные исполнительными указами президента Барака Обамы после событий в Крыму и на юго-востоке Украины, а также кибератак на американскую избирательную систему, которые, как уверены в Вашингтоне, организовали «российские хакеры».
Кроме того, законопроект запрещает Белому дому в единоличном порядке принимать решение о смягчении санкций. Для этого Белому дому придется заручиться поддержкой конгресса.