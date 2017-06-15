Сенат США существенно расширил санкции против России

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Вашингтон, 15 июня. Американский сенат вводит новые санкции против России, а также ужесточает уже существующие. Соответствующий законопроект был принят на заседании сената сегодня.

Законопроект затрагивает не только Россию, но и Иран.

Что касается России, то документ закрепляет на законодательном уровне санкции, введенные исполнительными указами президента Барака Обамы после событий в Крыму и на юго-востоке Украины, а также кибератак на американскую избирательную систему, которые, как уверены в Вашингтоне, организовали «российские хакеры».

Кроме того, законопроект запрещает Белому дому в единоличном порядке принимать решение о смягчении санкций. Для этого Белому дому придется заручиться поддержкой конгресса.