Впечатляющий оптимизм: эксперты о «Прямой линии» Владимира Путина

В Избранное

Скопировать

15 июня в ходе 15-й по счету «Прямой линии» президент России Владимир Путин пообщался с гражданами, узнал об их проблемах и ответил на множество вопросов простых россиян.

Эксперты Федерального агентства новостей поделились своими впечатлениями от президентского общения со страной.

Ирина Алкснис, публицист: Без тяжести на плечах

Что было в этой «Прямой линии» важным и отличительным — это впечатляющая оптимистичность. Не утопичная радость, а настоящий жизнеутверждающий оптимизм.

С одной стороны, понятно, что «Прямая линия» — это всегда разговор о проблемах, 95% вопросов — очень острые. Это и люди, оставшиеся без жилья, и нищенские зарплаты, и прочее. Но в то же время в разговоре сквозило светлое и позитивное настроение: в стране есть позитивная динамика, Россия строится и развивается.

Способствовали этому, конечно, и прямые включения: с Балтийского завода, с реконструированного аэропорта в Ростове-на-Дону, со строящегося в Калининграде стадиона. Говорилось и о строительстве крупнейшего ледокола, о Керченском мосте, звучала идея моста или туннеля на Сахалин. Страна живет и движется вперед.

На этом масштабном фоне проблемы, которые поднимали люди, конечно, важны, значимы, но уже не выглядят непреодолимыми, нерешаемыми. Раз уж мы мост в Крым строим, то и эти проблемы сможем решить.

В предыдущие годы от «Прямых линий» оставалось ощущение некоторой беспросветности, какой-то необходимости подождать и потерпеть.

Сейчас по-другому. Да, не все хорошо, есть проблемы, которые требуют решения, но нет ощущения тяжести на плечах.

Сергей Марков, член Общественной палаты: Путин идет на выборы

От «Прямой линии» с Владимиром Путиным, как всегда, много впечатлений. Самое главное — сразу видно, что президент находится в великолепной форме и прекрасно владеет проблематикой. Возникает чувство гордости за то, насколько сильный лидер у России.

Из этого можно сделать соответствующий вывод — президент полон сил, и он, конечно, идет на выборы. И знаете, я думаю он уверенно на этих выборах победит.

Путин обозначил много линий президентской кампании. Она будет такой: я лучше всех понимаю ваши проблемы. Я — человек из народа. Проблемы простого человека для меня являются приоритетом. У нас проблем много, и мы с вами вместе будем их решать.

Объединены три повестки. Первая — это народное горе, ЖКХ, здравоохранение, низкие зарплаты, жилье и так далее. Вторая — повестка оппозиции: это и реновация, и митинги протеста. И третья — политическое ток-шоу: Украина, Сирия, внешняя политика.

Все это объединено успешно.

Евгений Сатановский, востоковед: Президент не боится вопросов

От политиков вообще, и от Владимира Путина в частности, я ничего не жду. Не ждал ничего и от самой «Прямой линии».

Читайте также: Путин: Все будет хорошо

Сюрпризом стало то, что на боковых экранах шли все вопросы к президенту, в том числе и нелицеприятные. Это порадовало, потому что это означает, что Путин не боится видеть и слышать, что о нем на самом деле думают те, которые его не любят.

И это очень положительно Владимира Владимировича характеризует.

Максим Шевченко, телеведущий: Быстрый умом и на язык

За «Прямой линией» я следил по радио. Четыре часа, к сожалению, я провел в пробке в центре Москвы, как и многие горожане. Но это позволило отследить деятельность президента.

Что сказать? Путин, как всегда, динамичен, быстр умом и на язык. Президент в курсе событий, которые происходят в нашей стране. «Линия» проходила демократично, даже какие-то оппозиционные вопросы выводились на экран.

Читайте также: Путин о сути Евромайдана: Представьте, что в США захватили Белый дом

Мне лично понравилось, как президент ответил на вопрос о Кирилле Серебренникове, пояснив, кто такие дураки. Дураками оказались те, кто заявился с огнестрельным орудием в театр проверять его бухгалтерию.

Мне кажется, формат «Прямой линии» совсем себя не изжил, народ его ждет. Президент беседует как со своим электоратом, так и с теми, кто против него. И у него это отлично получается.