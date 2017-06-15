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Общество
В Петербурге вновь закончились водительские права международного образца
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В Петербурге вновь закончились водительские права международного образца

19:09  15 Июня 2017
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В Петербурге вновь закончились водительские права международного образца

Санкт-Петербург, 15 июня. В большинстве МРЭО Санкт-Петербурга закончились бланки международных водительских удостоверений.

Как сообщает «Комсомольская правда - Санкт-Петербург», в настоящее время международные водительские удостоверения можно получить лишь в одном из регистрационно-экзаменационных отделов.

В последний раз бланки поступили в МРЭО 7 июня, однако их едва хватило на восемь дней. При этом впервые проблема с международными водительскими удостоверениями возникла 23 мая. Однако тогда причиной были технические неполадки.

#санкт-петербург
Алексей Громов
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