Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ролики Рен ТВ и Васи Ложкина победили в номинации «Медиабренда»
Triangle Created with Sketch.

Ролики Рен ТВ и Васи Ложкина победили в номинации «Медиабренда»

19:23  15 Июня 2017
233

Ролики Рен ТВ и Васи Ложкина победили в номинации «Медиабренда»

Москва, 15 июня. Серия анимационных роликов Рен ТВ и Васи Ложкина стала победителем номинации «Лучший имиджевый проморолик канала» премии «Медиабренд».

Семь роликов пересказывают наиболее популярные проекты телеканала, такие как шоу Захара Прилепина «Соль», программы «Званый ужин», «Военная тайна», «Территория заблуждений» и другие, в форме современных анимационных комиксов со взрослым юмором, объединяя аудитории телеканала и соцсетей.

«Автором идеи стал генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин, художником — Вася Ложкин, продюсером выступил Анатолий Тупицын, автором сценария — Евгения Карчевская. Всех персонажей озвучил известный шоумен Тимур Родригез», — сообщает Рен ТВ.

Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть