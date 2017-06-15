Ролики Рен ТВ и Васи Ложкина победили в номинации «Медиабренда»

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Москва, 15 июня. Серия анимационных роликов Рен ТВ и Васи Ложкина стала победителем номинации «Лучший имиджевый проморолик канала» премии «Медиабренд».

Семь роликов пересказывают наиболее популярные проекты телеканала, такие как шоу Захара Прилепина «Соль», программы «Званый ужин», «Военная тайна», «Территория заблуждений» и другие, в форме современных анимационных комиксов со взрослым юмором, объединяя аудитории телеканала и соцсетей.

«Автором идеи стал генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин, художником — Вася Ложкин, продюсером выступил Анатолий Тупицын, автором сценария — Евгения Карчевская. Всех персонажей озвучил известный шоумен Тимур Родригез», — сообщает Рен ТВ.