Власти Югры объяснили ситуацию с вагон-городками после жалоб Путину

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Нягань, 15 июня. Власти города Нягань (ХМАО) прокомментировали вопрос расселения вагон-городков, который был поднят в четверг на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам мэра Ивана Ямашева, это потребует выделения 2 млрд рублей при условии, что квадратный метр жилья будет стоить 56 тыс. рублей. На сегодняшний день в городе насчитывается 27 вагон-городков, которые планируется расселить до 2020 года. Программа по расселению действует с 2012 года, и теперь местные жители жалуются президенту на медлительность городских властей в решении этой проблемы.