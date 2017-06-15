«Газпром» быстрее санкций: «Северный поток-2» помешал СПГ из США захватить рынок ЕС

В Избранное

Скопировать

Оператор проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG получил средства от всех зарубежных партнеров на строительство газопровода. Компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall предоставили по 285 миллионов евро. Значит ли это, что на пути строительства проекта не осталось никаких подводных камней и уже никто не сможет воспрепятствовать его претворению в жизнь? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

В общей сложности полтора миллиарда евро упали на счет оператора — они пойдут на строительство магистрального газопровода. На этом фоне Еврокомиссия продолжает разрабатывать специальную законодательную базу, чтобы регулировать российский проект. Она будет предложена на утверждение Совету ЕС в самое ближайшее время.

«Основную угрозу строительства «Северного потока-2» составляет новые санкции США — пока не совсем понятно, что они из себя представляют. Их записали в ограничительный закон против Ирана — который уже принят, просто в него внесли поправки. Такая хитрость нужна для того, чтобы Дональд Трамп не смог наложить свое вето. К тому же пока неясно, кому Вашингтон что запретит. В тексте фигурирует фраза из серии «мы выступаем против строительства новой инфраструктуры из России». Понятно, что речь тут идет о «Северном потоке-2». С другой стороны, деньги уже пришли и здесь ничего не изменить. «Газпром» начинает строительство по тем законам, которые есть», — комментирует для ФАН преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Действительно, Сенат США в среду одобрил поправку по расширению санкций против России. Предполагается, что президент США может наложить санкции против лиц, которые хотят вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов стоимостью более пяти миллионов долларов за год. Информационная поддержка тоже пойдет таким лицам во вред. США продолжают мешать строительству «Северного потока-2», давя на якобы пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе.

«Но санкции против Ирана подразумевали, что США всем странам в мире что-то запрещают делать вместе с Тегераном. В частности, финансировать Иран, проводить денежные операции с его банками. И поправки пока не дают ясного представления: всем ли государствам Штаты собираются запрещать сотрудничество с «Газпромом» или только собственным нефтяным компаниям, как это было в случае с предыдущими санкциями в отношении России. Американцы запрещают для американских компаний, европейцы — для европейских. Европе вообще вся эта история невыгодна. Как ни крути, а платить за любой вариант будут они. Чем меньше будет поступать российского газа в Европу, тем дороже будет становиться остальной газ. В частности, американский, доставляемый в Европу танкерами», — продолжает Юшков.

Таким вот образом американцы создают себе рынок сбыта, пытаясь помешать реализации «Северного потока-2».

«Если получится, в Европу хлынет американский СПГ, который пока уходит на азиатский и южноамериканский рынки. Поэтому опасность для «Газпрома» есть и расслабляться не нужно, несмотря на полученные деньги. Там, например, работают иностранные трубоукладчики — европейские суда, которые будут эти трубы прокладывать. Запрет их работы может стать риском для будущего строительства. Своих трубоукладчиков у «Газпрома» нет», — считает эксперт ФАН.

В США уже ломали голову, стоит ли ввести санкции на строительство трубопроводов из России. Обойти такие ограничения будет непросто.

«Сейчас вводятся первые санкции, которые ограничивают экспорт газа и многих ресурсов из России. До этого все касалось добычных проектов: запрещалось что-либо добывать вместе с российскими компаниями. А теперь идет запрет на вывоз с территории России энергоресурсов. Новый тип санкций опасен для нас и европейцев. Не зря Германия и Австрия включились в обсуждение поправок в закон. Именно к немцам приходит значительная часть российского газа, они стали крупнейшим газовым хабом и покупают дешевый российский газ. Если всем компаниям запретят работать с Россией, сильно пострадает немецкая Wintershall. Она является и участником «Северного потока-2», обменялась активами с «Газпромом». Она добывает на территории России, продала свои сбытовые компании «Газпрому». Сейчас европейцы пытаются добиться, чтобы американцы запретили исключительно для своих компаний», — резюмирует Юшков.