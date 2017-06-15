Ученые: У полных женщин чаще рождаются дети с пороками развития

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Стокгольм, 15 июня. У женщин, на момент зачатия имевших избыточный вес, чаще рождаются дети с врожденными заболеваниями, предостерегают ученые из Каролинского института в Швеции. Результаты их исследований опубликованы в журнале British Medical Journal.

В рамках исследования ученые проанализировали записи о более чем 1,2 младенцев, родившихся в Швеции в период с 2001 по 2014 гг. При этом они установили зависимость между телосложением матерей детей и риском развития врожденных заболеваний, вроде порока сердца, отклонений в развитии пищеварительной системы, деформирования гениталий и конечностей.

Из 1,2 млн детей подобные отклонения имели более 43 тыс. детей. Проведя расчеты, ученые установили статистическую зависимость: риск рождения таких детей у женщин с избыточным весом составлял 3,5% и возрастал по мере усиления проблем с лишним весом. Так, женщины с ожирением и ожирением второй степени рисковали родить детей с пороками в 3,8% и 4,7% случаев соответственно.

По мнению ученых, причиной развития врожденных заболеваний в данном случае становится измененный гормональный фон, воспалительные процессы и неэффективная доставка питательных веществ ребенку через плаценту.