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Политика
Российских дипломатов заставили платить за пляжи в штате Нью-Йорк
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Российских дипломатов заставили платить за пляжи в штате Нью-Йорк

18:53  15 Июня 2017
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Российских дипломатов заставили платить за пляжи в штате Нью-Йорк

Москва, 15 июня. Власти города Ойстер Бэй в штате Нью-Йорк лишили российских дипломатов и их семей права бесплатного посещения пляжей города. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Мэр города Джо Саладино заявил, что российские дипломаты, работающие в ООН, обязаны платить за вход на пляж так же, как и остальные жители города. Он также добавил, что данное решение не является политически мотивированным.

По данным агентства, все дипломаты ООН обладают этой привилегией уже несколько десятилетий.

#сша
Алексей Громов
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