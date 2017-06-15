Футболист Кокорин женился на матери своего ребенка

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Санкт-Петербург, 15 июня. Футболист «Зенита» Александр Кокорин женился на матери своего сына Дарье Валитовой. Об этом сообщил источник из окружения футболиста.

Пара встречалась четыре года и планировала пышное торжество, однако после скандальной вечеринки в Монте-Карло свадьбу было решено отложить. Недавно Кокорин и Валитова стали родителями, а после этого решили расписаться.

На свадьбе присутствовали только близкие родственники молодоженов.