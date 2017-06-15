Лукашенко: Баталова знали в Белоруссии как человека прекрасной души

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Минск, 15 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования родным и близким актера Алексея Баталова, который скончался 15 июня.

По словам главы государства, с именем артиста связаны яркие и незабываемые страницы истории кинематографа.

«На белорусской земле этого великого актера знали и любили как человека огромного таланта и прекрасной души», — подчеркнул Лукашенко.

Как ранее сообщало издание Дни.ру, гражданская панихида по актеру Алексею Баталову пройдет в московском Доме кино.