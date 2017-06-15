Путин ответил на вопрос о своем преемнике

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Москва, 15 июня. Российский лидер Владимир Путин не считает зазорным высказать свои предпочтения насчет того, кого он хочет видеть своим преемником на посту президента, однако выбор предстоит сделать российскому народу и никому кроме. Об этом Путин сообщил во время прямой линии.

Президент, отвечая на вопрос о своем возможном преемнике отметил, что, во-первых, пока сам еще работает, а во-вторых, выбор должен сделать российский народ.

Путин сообщил, что «когда-то» определится со своими предпочтениями и расскажет о них; в этом президент не видит ничего зазорного.