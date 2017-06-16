Сирия как шахматная доска: какие цели и задачи ставят внешние игроки сирийского конфликта

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Война в Сирии уже давно переросла региональный характер: в сирийский кризис вовлечена масса внешних игроков — США, Россия, Иран, Турция, Саудовская Аравия, Катар, Израиль. Если не отождествлять интересы Исламской Республики Иран и группировки «Хезболла», то, в принципе, к этому списку можно присоединить еще и Ливан.

В том, какие цели преследует каждая из сторон театра военных действий в Сирии, Федеральному агентству новостей (ФАН) помог разобраться политолог, бывший заместитель командующего объединенной группировкой на Северном Кавказе Борис Подопригора.

Россия

Вступила в конфликт: с 30 сентября 2015 года

Союзники: Сирия, Иран, Ирак

Противники: террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ)

Контингент: авиагруппа ВКС РФ, оперативное соединение ВМФ РФ на Средиземном море, военные специалисты, Силы специальных операций ВС РФ

Цель: Российское Минобороны и МИД постарались сделать цели нашей страны в Сирии хорошо известными. Это подержание территориальной целостности Сирии, борьба с «Исламским государством»* (международная террористическая организация, запрещенная в РФ) и постепенное политическое урегулирование гражданского конфликта с целью сохранения законно избранного правительства Сирии.

США

Вступили в конфликт: с 22 сентября 2014 года

Союзники: Международная антитеррористическая коалиция: Великобритания, Турция, Австралия, Канада, Франция, Саудовская Аравия, Мароок, ОАЭ, Катар, Иордания, Бахрейн, коалиция «Демократические силы Сирии», боевики «Свободной Сирийской Армии»

Противники: Сирия, Иран, Ливан

Цели: свержение правительства Башара Асада, борьба против «Исламского государства», раздел Сирии на зоны влияния

Контингент: ВВС США, армия США

Мнение эксперта: «Со стороны американских политиков мы зачастую слышим очень странные характеристики ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке вообще. Часто они говорят, что Иран и сирийское правительство — это некая пророссийская фракция в мусульманском мире. Весь исламский мир при этом якобы ориентируется на западные ценности. Я очень боюсь, что эта явно упрощенная формула — идея о том, что в Сирии США противостоят России, определяет сейчас всю американскую внешнеполитическую повестку. Если Москва действует на стороне Дамаска, то Вашингтон будет поддерживать все противостоящие правительству Асада группировки на сирийской территории. США разделили весь Ближний Восток на своих врагов и союзников».

Иран

Вступил в конфликт: с 16 июня 2013 года

Союзники: Сирия, Россия, Ливан, Ирак

Противники: террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», отряды вооруженной оппозиции, США, Саудовская Аравия, Израиль

Цели: поддержка правительства Сирии, сохранение «шиитского коридора» и торгового пути к Средиземному морю

Контингент: Корпус стражей исламской революции, проправительственные отряды ополчения

Мнение эксперта: «Многие авторитетные деятели иранской политики уверены в наличии прямой связи между суннитским радикализмом, в том числе ИГИЛ*, на территории Сирии и Саудовской Аравией. Лично мне эти подозрения представляются вполне обоснованными», — поясняет Подопригора. – В любом случае, Россия имеет в Сирии одного врага — международный терроризм во всех его формах и проявлениях. Иран также противостоит в Сирии ИГ*, но при всей близости наших подходов по ряду направлений, между Тегераном и Москвой остаются точки расхождения. Согласно тем действиям которые предпринимаются Ираном и иранскими формированиями, легко можно понять, что они преследуют только свои интересы, помогая сирийской армии в тех местах, которые нужны Ирану для обеспечения торгового пути к Средиземному морю».

Ливан и «Хезболла»

Вступила в конфликт: с 2013 года

Союзники: Иран, Ирак, Сирия

Противники: Израиль, Саудовская Аравия, Катар, террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра»

Цели: поддержка правительства Сирии в русле целей и задач Ирана

Контингент: ополчение и моторизированная пехота

Мнение эксперта: «Ливанские шииты — вполне самостоятельная сила под влиянием Ирана: традиционно их главным врагом был Израиль, но сейчас «Хезболла» настроена на конфронтацию с еврейским государством даже больше, чем сам Иран. При Башаре Асаде Сирия всеми силами пытается склонить Израиль к примирению. В этом смысле, в определенных условиях Асаду необходимо пожертвовать «Хезболлой» и отказаться от ее услуг в угоду Израилю. Потенциально, конечно, Сирия хочет от Израиля возвращения Голанских высот, но даже простая деэскалация напряжения между двумя странами была бы очень выгодна официальному Дамаску.

Здесь все упирается в жесткость позиции Израиля. В отличие от той же политики иранских аятолл, которая может быть очень изменчива, Израиль часто прямолинеен. «Хезболла» — это враги, и Тель-Авив не намерен вести по поводу этой организации какие-то переговоры».

Саудовская Аравия

Вступила в конфликт: с 22 сентября 2014 года

Союзники: Международная антитеррористическая коалиция,

Противники: Иран, Сирия, Ливан

Цели: поддержка радикальных группировок в Сирии, свержение правительства Башара Асада

Контингент: группировки вооруженной оппозиции, представляющие радикальные исламистские течения

Мнение эксперта: «Для Саудовской Аравии более всего важно мировое торжество суннитского ислама через его радикальные формы. Саудовская Аравия является праматерью абсолютного большинства ваххабитских сил в мире, и в том числе - террористов «Исламского государства». Некоторые из них напрямую связывают себя с Эр-Риядом, некоторые проявляют большую дипломатическую гибкость», — приводит свою точку зрения эксперт.

Катар

Вступил в конфликт: с 22 сентября 2014 года

Союзники: Международная антитеррористическая коалиция

Противники: Сирия, Ливан

Цели: поддержка радикальных группировок в Сирии, свержение правительства Башара Асада

Контингент: группировки вооруженной оппозиции, представляющие радикальные исламистские течения

Мнение эксперта: «Сейчас Катар находится в блокаде со стороны монархий Персидского залива и США. Но надо понимать, что США просто избрали Катар для показательного наказания, обвинив страну в поддержке террористов ИГИЛ. На этом небольшом полуострове все еще размещено 11 тысяч американских солдат, и вскоре ему позволят вернуться в строй. Нельзя говорить, что у Катара в Сирии есть свои собственные интересы. Не следует переоценивать конфликт Катара и саудитов – он возник по вине американцев. Это некоторое предупреждение региональным силам, что США намерены ужесточить свою позицию в связи с Ираном, а, значит, все контакты с ним запрещены. Катар провинился только тем, что несколько раз направил своих высоких представителей в Тегеран».

Турция

Вступила в конфликт: с 22 июня 2012 года

Союзники: группировки «Свободной Сирийской Армии»

Противники: террористическая группировка «Исламское государство», сирийские курды, коалиция «Демократические силы Сирии»

Цели: защита собственной территориальной целостности, поддержка боевиков «умеренной» оппозиции

Контингент: ВС Турции

Мнение эксперта: «Турция преследует в Сирии двойную цель: во-первых, Анкара считает сирийских курдов опасными и боится, что их борьба за независимость может активизировать сепаратистские движения на турецкой территории. Борьба курдов за независимость может серьезно ударить по имиджу президента Реджепа Эрдогана – и потому Турции нужно, чтобы зона влияния сирийских курдов как минимум была сдержана. Вторая цель Сирии – поддержка туркоман на севере страны. Момент военной поддержки соотечественников за пределами собственных границ также крайне важен для турецкого правительства. Кроме того, для некоторых влиятельных семей, приближенных к власти, сейчас ведение боевых действий выгодно, так как это сулит дополнительные финансовые потоки от продажи нефти и оружия».

* Организация запрещена на территории РФ.