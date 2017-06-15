Ученые заявили о массовом таянии ледников в Антарктиде

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Москва, 15 июня. В Антарктиде происходит массовое таяние гигантских ледников. Так, американские ученые сообщают, что площадь растаявших ледников составила больше 700 тысяч квадратных километров.

В рамках летнего периода в южном полушарии Земли специалисты наблюдали за ледниками в период с декабря 2015 по январь 2016 года. Эксперты также установили, что таяние ледников распространялось как на верхнюю часть, так и на нижнюю часть Земли.

Как полагают ученые, феномен течения под названием Эль-Ниньо, которое пришло из вод Тихого океана, стал причиной, по которой произошла такая критическая ситуация в Арктике, передает издание «Ньюинформ».

Напомним, ранее ученые заявляли, что над Землей нависла угроза нового ледникового периода.