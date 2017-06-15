Ирина Шейк оголилась перед турецким фотографом

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Лос-Анджелес, 15 июня. Известная российская фотомодель Ирина Шейк устроила эротическую фотосессию через три с половиной месяца после родов.

Турецкий фотограф Мерт Алас выложил в Instagram фотографию практически полностью обнаженной девушки, которая демонстрирует идеальную фигуру. Из одежды на теле модели остались только льняные трусики, пишет Ura.ru.

Напомним, что Ирина Шейк в начале марта родила ребенка от американского актера Брэдли Купера. Девочку назвали Лея де Сейн Шейк Купер. Чтобы приглядывать за ребенком Ирине Шейк пришлось позвать в Лос-Анджелес свою мать, которая проживает в Челябинске.