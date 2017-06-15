Лак для ногтей и для машины: Renault выпустила уникальную новинку

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Французский автопроизводитель Renault представил в рекламном ролике лак для ногтей, которым можно закрашивать дефекты краски на машине. Об этом сообщает интернет-издание «Инфореактор».

Новый лак предлагается в четырех оттенках, которые соответствуют самым популярным цветам кузова компактного хэтчбека Renault Twingo — Dragee Blue, Flamme Red, Etoile Black and Eclair Yellow.

При этом специалисты подчеркивают, что лак может использоваться не только как косметическое средство для ногтей, но и для маскировки царапин на поверхности автомобиля.