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Лак для ногтей и для машины: Renault выпустила уникальную новинку
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Лак для ногтей и для машины: Renault выпустила уникальную новинку

18:29  15 Июня 2017
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Лак для ногтей и для машины: Renault выпустила уникальную новинку

Москва, 15 июня. Французский автопроизводитель Renault представил в рекламном ролике лак для ногтей, которым можно закрашивать дефекты краски на машине. Об этом сообщает интернет-издание «Инфореактор».

Новый лак предлагается в четырех оттенках, которые соответствуют самым популярным цветам кузова компактного хэтчбека Renault Twingo — Dragee Blue, Flamme Red, Etoile Black and Eclair Yellow.

При этом специалисты подчеркивают, что лак может использоваться не только как косметическое средство для ногтей, но и для маскировки царапин на поверхности автомобиля.

#renault
Алексей Громов
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