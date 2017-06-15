Котенка-«альпиниста» спасли на опоре ЗСД в Петербурге

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 15 июня. Маленького котенка, застрявшего в опоре Западного скоростного диаметра (ЗСД), при помощи автокрана спасали в Петербурге.

Случайные прохожие заметили маленького котенка, застрявшего в опоре ЗСД между Мебельной и Школьной улицами, и жалобно мяукавшего. О случившемся сразу стало известно в соцсетях; петербуржцы развернули настоящую операцию по спасению котенка, к участию в которой привлекли сотрудников ЗСД. Те смогли предоставить автокран, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Двое работников поднялись на высоту и вызволили застрявшего котенка. Малышу сразу же нашли новый дом - желание забрать котенка к себе изъявила одна из пользовательниц соцсети.