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Происшествия
Котенка-«альпиниста» спасли на опоре ЗСД в Петербурге
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Котенка-«альпиниста» спасли на опоре ЗСД в Петербурге

18:42  15 Июня 2017
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Котенка-«альпиниста» спасли на опоре ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июня. Маленького котенка, застрявшего в опоре Западного скоростного диаметра (ЗСД), при помощи автокрана спасали в Петербурге. 

Случайные прохожие заметили маленького котенка, застрявшего в опоре ЗСД между Мебельной и Школьной улицами, и жалобно мяукавшего. О случившемся сразу стало известно в соцсетях; петербуржцы развернули настоящую операцию по спасению котенка, к участию в которой привлекли сотрудников ЗСД. Те смогли предоставить автокран, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Двое работников поднялись на высоту и вызволили застрявшего котенка. Малышу сразу же нашли новый дом - желание забрать котенка к себе изъявила одна из пользовательниц соцсети. 

#петербург #зсд
Владимир Багров
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