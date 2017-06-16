Вопрос Путину принес золотой телефон школьнику из Нефтеюганска

В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. Автор самого смелого вопроса президенту РФ Владимиру Путину в рамках прямой линии школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа получит золотой телефон с изображением российского лидера стоимостью 184 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании Caviar.

«Данилой был задан серьезный, смелый вопрос, который требовал четкого и конкретного ответа. Кроме того, мы оценили находчивость молодого человека, который сказал президенту, что к этому вопросу его подготовила жизнь», — заявил представитель Caviar.

Он назвал подростка отличным примером молодого поколения, «неравнодушного, смелого, образованного», сообщает Ura.ru.

Напомним, Прилепа задал президенту вопрос о коррупции, борьба с которой, по его словам, неэффективна. Он заявил, что «показные посадки под домашний арест» не дают результата, а получение субсидий сотрудникам правоохранительных органов продвигается медленно, пишет Lenta.ru. На вопрос президента о том, готовил ли он вопрос заранее, подросток ответил, что его подготовила жизнь.