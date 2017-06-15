Стало известно, кто стал новым директором «Исаакиевского собора»

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Санкт-Петербург, 15 июня. Искусствовед Юрий Мудров назначен на должность директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» по решению комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Как рассказали журналистам в комитете, решение о назначении на должность директора ГМП «Исаакиевский собор» Мудрова было принято по итогам проведенного отбора представленных кандидатов. С 15 июня 2017 года Мудров приступит к работе.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Исаакиевским собором в Петербурге и призвал не использовать храм в мелкой политической возне.