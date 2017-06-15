Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Минобороны РФ объяснило полеты российских Ту-160 над Балтикой
Triangle Created with Sketch.

Минобороны РФ объяснило полеты российских Ту-160 над Балтикой

18:08  15 Июня 2017
448

Минобороны РФ объяснило полеты российских Ту-160 над Балтикой

Москва, 15 июня. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили плановый полет над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракетоносцы сопровождали истребители Су-27, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В ведомстве отметили, что на отдельных отрезках маршрута их также сопровождали самолеты F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 ВВС Швеции. В Минобороны РФ подчеркнули, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Балтики, соблюдая все международные правила и не нарушают границ других государств.

#минобороны рф
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть