Минобороны РФ объяснило полеты российских Ту-160 над Балтикой

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили плановый полет над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракетоносцы сопровождали истребители Су-27, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В ведомстве отметили, что на отдельных отрезках маршрута их также сопровождали самолеты F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 ВВС Швеции. В Минобороны РФ подчеркнули, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Балтики, соблюдая все международные правила и не нарушают границ других государств.