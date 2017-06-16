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Новости Сирии
Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» возобновила боевые действия против курдов на севере провинции
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Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» возобновила боевые действия против курдов на севере провинции

10:20  16 Июня 2017
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Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» возобновила боевые действия против курдов на севере провинции

Алеппо, 16 июня. Исламисты атаковали населенные пункты Басуфан и Башмере в курдском кантоне Африн.

Сирийские источники сообщают о возобновлении столкновений между боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и курдскими формированиями из состава «Сирийских демократических сил», которые вынуждены защищать от исламистов свои дома.

Отмечается, что в атаках участвуют боевики протурецких оппозиционных группировок. По данным источника жертвами боевых действий стали около двадцати мирных жителей населенных пунктов.

Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» возобновила боевые действия против курдов на севере провинции

#сирия #курды #джебхат ан-нусра #сдс
Алексей Громов
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