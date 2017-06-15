Губенатор Подмосковья отправился на свалку в Балашихе после прямой линии с Путиным

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Балашиха, 15 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в подмосковную Балашиху к месту свалки, на которую пожаловались горожане во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Представитель региональных властей пообещал, что свалку постараются ликвидировать до 2021 года.

Как уточнил Воробьев, закрытие полигона планировалось на 2021 год.

«Сейчас наша задача найти возможность сдвинуть этот срок. И, учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть его раньше», — сообщил он.

Также Воробьев сообщил, что поручит постоянный экологический контроль министерству экологии, а также главе городского округа Балашиха.