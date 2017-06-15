Электричка сбила мужчину на платформе «Лось» в Москве

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Москва, 15 июня. Электропоезд сбил 41-летнего мужчину на железнодорожной платформе «Лось» в Москве. Пострадавший был доставлен на машине скорой помощи в больницу имени Склифосовского, где у него диагностировали закрытые переломы ребер и правого бедра.

Как сообщает Телеканал 360, мужчина зарегистрирован в Саратовской области и нигде не работает. Что стало причиной инцидента — неизвестно.

Напомним, что 9 июня под колесами электрички погибла 77-летняя приемная дочь Никиты Хрущева. Инцидент произошел на станции «Солнечная».