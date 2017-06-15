Сирия новости 15 июня 19.30: «Хезболла» заняла ключевые высоты под Пальмирой, ИГ пытается удержать Ракку

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Сирия, 15 июня. Боевики ИГ** провели серию контратак позиций отрядов SDF**** на окраинах Ракки. Бойцы NDF****** и «Хезболлы» отбили ряд ключевых высот в окрестностях поля Арак под Пальмирой. ИГ устроило казнь мирных жителей на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут взаимные ракетные обстрелы с боевиками в пригороде Дамаска Айн Тарма; вместе с ВКС РФ поддерживают операцию «Хезболлы» по освобождению города Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ**): потеряло район вокруг вышки сотовой связи и две вершины к юго-востоку от поля Арак; устроило казнь гражданских лиц к юго-востоку от Дейр эз-Зора; потеряло 13 боевиков, склад вооружения и танк в результате бомбардировок ВКС России в окрестностях Дейр эз-Зора; устроило теракт к западу от Багдада.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): обстреляла район Джобар на востоке Дамаска из крупнокалиберных минометов.

Курды: продолжают обстреливать позиции ССА** из артиллерии вблизи города Дарат Изза на севере провинции Алеппо; отбили контратаку ИГИЛ на западной окраине Ракки, но потеряли одного бойца, захваченного террористами в плен.

Провинция Дамаск

В районе Джобар на восточной окраине Дамаска был зафиксирован разрыв крупнокалиберной мины, которая была выпушена со стороны Восточной Гуты, полностью занимаемой боевиками антиправительственных группировок. Об этом в социальной сети Twitter (@NationalDefens) сообщает сирийский источник. Несколько зданий получили повреждения, сведений о возможных жертвах среди гражданского населения на данный момент не поступало.

Оппозиционный источник, кроме того, сообщает в Twitter (@syria17orah) о перестрелках между сторонами в пригороде Айн Тарма. В ходе противостояния на этом направлении используются преимущественно ракетные установки.

Этой весной силы вооруженной оппозиции утратили контроль над северо-восточными столичными районами Аль-Кабун, Тишрин и Барза. Однако Джобар и территория Восточной Гуты все еще находятся в оккупации, из-за чего ситуация в районе Дамаска остается крайне напряженной.

Провинция Алеппо

У линии соприкосновения между курдскими формированиями YPG и отрядами Сирийской свободной армии (ССА) вблизи города Дарат Изза, расположенного на северо-западе от Алеппо, по-прежнему не утихают столкновения. В настоящий момент курды продолжают вести обстрелы укрепрайонов радикалов из крупнокалиберной артиллерии. Ранее в ходе мощного нападения бойцы YPG ликвидировали больше 30 боевиков-исламистов в этом районе.

Напомним, «Свободная армия» и «Ахрар аш-Шам» действуют на севере республики в интересах Турции, которая пытается зачистить приграничный регион от курдов.

Провинция Хомс

Национальные силы обороны (NDF) и «Хезболла» продолжают развивать наступление к востоку от Пальмиры. Как сообщается на странице NDF в соцсети Twitter (@NatDefFor), проправительственные войска заняли район вышки сотовой связи и две высоты к юго-востоку от населенного пункта Арак вблизи магистрали М20, связывающей Пальмиру и Дейр эз-Зор. Напомним, под контроль проасадовских сил накануне перешел весь Аракский треугольник. В настоящий момент штурмовые отряды продолжают понемногу приближаться к городу Ас-Сухна, главному форпосту «Исламского государства»** в регионе. Важно отметить, что освобождение данного населенного пункта откроет путь для наступления на Дейр эз-Зор.

Правительственные ВВС между тем наносят удары по территориям в окрестностях Арака, где все еще сохраняются очаги сопротивления ИГ, передает Twitter-канал (@dnnar). Данные о результатах вылетов пока устанавливаются.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ, пытаясь воспользоваться плохими погодными условиями, совершили неожиданное нападение на позиции армии САР в районах Аль-Рашидия и Аль-Панорама, сообщает новостной портал Al Masirah. Однако благодаря поддержке российских бомбардировщиков подразделениям САА все-таки удалось отбить атаки ИГИЛ. Силы «Исламского государства» в результате потеряли 13 террористов уничтоженными, оружейный склад и несколько единиц техники, в том числе один танк. Столкновения также фиксировались в районах Аль-Хувейка, Аль-Хамидия и вблизи кладбища на западной окраине города.

Тем временем ВВС антитеррористической коалиции нанесли новый удар по территории юго-восточной части провинции. По данным новостного центра Masar Press Agency, бомбардировкам подверглись объекты террористов ИГ в районе нефтяного месторождения Аль-Омар. Никаких данных о нанесенном боевикам уроне и возможных мирных потерях не сообщается.

В этом же регионе провинции — в юго-восточной деревне Аль-Сайял — радикалы «Исламского государства» устроили казнь мирных граждан, передает агентство Al Masirah. Трое молодых людей были приговорены так называемым шариатским судом к смерти из-за обвинений в шпионаже в пользу западной коалиции. Все трое в итоге были публично расстреляны на главной площади поселения.

Провинция Даръа

ВКС России и ВВС Сирии нанесли около 20 авиаударов по укрепрайонам боевиков-исламистов в окрестностях города Даръа в поддержку масштабного контрнаступления бойцов «Хезболлы», поддерживаемых отдельными подразделениями армии САР. Об этом сообщает информационный канал в соцсети Twitter (@SciOfDiscontent). О нанесенном радикалам уроне не сообщается.

Силы проправительственной ливанской военизированной организации «Хезболла» ведут контрнаступление на позиции боевиков «Свободной армии» и «Джебхат ан-Нусры», рассчитывая освободить оккупированные незаконными группировками южные районы столицы провинции. Под контролем боевиков, в частности, находятся Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад.

Провинция Ракка

Террористы ИГ провели внезапную контратаку позиций Демократической армии Сирии (SDF) на западной окраине Ракки. Нападению подверглись блокпосты курдов в районе Сабихия, который недавно перешел под полный контроль SDF. После длительных перестрелок и прямых боестолкновений отряды боевиков «Исламского государства» были вынуждены отступить назад на свои позиции, передает в Twitter (@AfarinMamosta) военный источник. Однако радикалам при этом удалось захватить одного бойца «Демократических сил» в плен.

Боевики активизировали обстрелы и на востоке города, где курдским силам при помощи ВВС коалиции за последнюю неделю удалось заметно продвинуться вглубь оккупированных ИГ территорий. Бойцы SDF и YPG ранее полностью зачистили от радикалов промышленный район в этой части административного центра и вошли в квартал Битани.

Командование сил YPG направило под Ракку дополнительные отряды из района города Африн на севере провинции Алеппо. Как отмечает Twitter-канал (@geopolitiquee), подкрепление двигалось через северные районы, подконтрольные правительственной армии САР. Напомним, все пути, связывающие занимаемые курдами территории на северо-западе провинции Алеппо с остальной частью Сирийского Курдистана, были отрезаны в ходе операции армии Турции и боевиков ССА «Щит Евфрата».

Ирак

В провинции Багдад прогремел новый взрыв. Как передает информационный портал Al Sumaria News, придорожная бомба взорвалась в населенном пункте Аль-Фурат, расположенном к западу от столицы. В результате были ранены трое мирных жителей. Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна из террористических группировок. На месте происшествия продолжаются следственные мероприятия. Предполагается, что самодельное взрывное устройство было установлено террористами «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)