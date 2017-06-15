Путин: Все будет хорошо

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По завершении почти четырехчасовой по времени и 15-й по счету «Прямой линии» российского президента хочется обойтись без крайностей, без черной желчи и розовых соплей.

Главный вывод, который следует из этого политического мероприятия, пока оставаясь в статусе неподтвержденного предположения: Владимир Владимирович Путин готов выдвинуть свою кандидатуру на четвертый президентский срок, и выборы 2018 году могут пройти с его участием. Слово «могут» в данном случае означает «должны» на 99,9%.

Внимание — на Россию

«Прямая линия» — один из трех главных форматов его публичной политической коммуникации. Но если в федеральных посланиях глава государства адресуется прежде всего к отечественной «властной вертикали», а на «больших» пресс-конференциях — к глобальному медиа-пространству, то «Прямая линия» — это разговор с гражданами, это разговор с избирателями.

И с этой точки зрения, нынешняя «Прямая линия» весьма показательна. Прежде всего — концентрацией на двух взаимосвязанных внутренних проблемах: уровне жизни населения России и условиях этой самой жизни.

Вопросы внешней политики, безработицы, даже коррупции 15 июня 2017 года были решительно отодвинуты на второй план. А на первый вышли демография, здравоохранение, образование, ЖКХ, пенсии, зарплаты, цены и прочие «проблемы быта».

Эти проблемы были поданы Путиным так, что жителям российских мегаполисов, особенно столичных, надо молиться, что свалки — в Балашихе, вагон-городки при минус сорока градусах — в Нягани, бараки — в Ижевске и по всей стране, пожары — в Сибири, затопления — в Ставрополье и так далее, а у них — реновация и чемпионат мира по футболу…

Конечно, это правильно. Москва не может быть отдельным от остальной России миром, где сильно сомневаются в наличии разумной жизни за МКАДом. А питерские корабелы, которые сейчас достраивают крупнейший в мире атомный ледокол «Арктика» с мощностью 60 мВт на гребные винты, способный ломать трехметровые льды, не должны забывать, что совсем недавно вынуждены были делать нефтеналивные несамоходные баржи.

А еще обе столицы обязаны помнить, что теперь внимание федерального Центра будет направлено туда, куда до сих пор еще руки по-настоящему не доходили: от Калининграда и Крыма до Владивостока и Сахалина. Что угроза распада страны и полной деградации ее технологического контура не то, чтобы исчезла, но перестала быть смертельной. И теперь власть намерена заняться тем, чтобы не латать дыры и отбивать со всех сторон атаки наших зарубежных «партнеров», а начать, наконец-то, переход к новому технологическому уровню.

Кто услышал, тот поймет

Пустые слова? «Калибры» и «Арматы» тоже казались пустыми словами, однако же, в конце концов, все летает и стреляет. Вооруженные силы вышли на качественно новый уровень — такой, который позволяет исключить из внешнеполитических рисков аргументы военной силы. Путин сказал об этом вскользь, но кому надо — должны были это услышать и запомнить…

Вообще, из сорока с лишним вопросов, заданных российскому президенту, внешнеполитической тематики касались всего шесть, из них два были связаны с западными санкциями против нашей страны, а еще два были заданы из американского штата Аризона и украинской столицы. Был еще вопрос про Сирию, а также про возможную встречу с Дональдом Трампом на саммите G20 в начале июля.

Отвечая на все эти вопросы, Путин был предельно осторожен и корректен.

Похвалил «президента» Украины Петра Порошенко за любовь к русской классической литературе, пошутив, что на Западе сейчас «голубых мундиров» больше, чем в России.

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Заверил, что готов говорить со всеми, кто хочет решать проблемы, а не использовать трудности для собственного политического пиара.

Подчеркнул, что Россия не считает Америку врагом, а также готова предоставить выступающему в роли правозащитника экс-директору ФБР Джеймсу Коми, в случае необходимости, политическое убежище, как это было сделано в случае с Эдвардом Сноуденом.

Повторил, что уважает право населения Украины, Сирии и любого иного государства мира на самоопределение, — правда, намекнув, что данное право может быть реализовано совершенно иначе, нежели это кому-то хочется…

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Наверное, самым ярким и запоминающимся моментом «Прямой линии» был тот, когда Путин, отвечая на вопрос о «дальневосточном гектаре» в сравнении со столыпинской реформой, вспомнил о «столыпинских вагонах» и «столыпинских галстуках», расшифровав последнее понятие и отметив, что в России смертная казнь отменена, но «иногда хочется — ну, вы сами понимаете, что я имею в виду…»

При этом был сделан характерный жест: что-то среднее между завинчиванием гайки и раздавливанием клопа. Может быть, это и мелочь, но потенциальным объектам данного жеста неплохо бы и задуматься над его смыслом.

А то фразу «Мочить в сортире» когда-то многие сочли не слишком удачной шуткой в адрес террористов…