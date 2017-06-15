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Политика
В Совфеде рассказали, когда Евросоюз отменит антироссийские санкции
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В Совфеде рассказали, когда Евросоюз отменит антироссийские санкции

18:43  15 Июня 2017
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В Совфеде рассказали, когда Евросоюз отменит антироссийские санкции

Москва, 15 июня. Евросоюз будет продевать антироссийские санкции до тех пор, пока американская сторона не даст отбой. Об этом журналистам заявил член Совета Федерации России Владимир Джабаров.

«Это будет продолжаться, пока они не получат команду «Отбой!» из Вашингтона. Мы к санкциям совершенно спокойно относимся, пусть вводят их — это ничего не изменит», — отметил политик в интервью RT.

Ранее стало известно о том, что главы МИД стран Европейского союза продлят санкции против Крыма и Севастополя 19 июня.

#санкции
Алексей Громов
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