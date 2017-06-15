Главные новости 15 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 15 июня.

«Прямая линия с Владимиром Путиным»: во сколько начнется, какие телеканалы покажут, где еще смотреть и слушать онлайн-трансляцию, как задать вопрос президенту и получить ответ, актуальные телефоны и ссылки. Прямая линия с Путиным 2017: как задать вопрос президенту, телефоны, где смотреть

Алексей Баталов скончался рано утром в центральной клинической больнице восстановительного лечения санатория «Голубое» в Подмосковье. Стало известно, как прошли последние часы жизни Баталова

Американские ученые считают, что вспышки на Солнце рано или поздно убьют все живое на Земле. Ученые: Вспышки на Солнце являются предвестниками апокалипсиса

Эксперты составили рейтинг кроссоверов и внедорожников с самыми плохими и хорошими фарами. Названы кроссоверы с самыми плохими фарами

Конвой подкреплений САА был уничтожен на подступах к Даръа. Коалиция перебросила ракетные комплексы из Иордании в «Ат-Танф». ИГ** потеряло станцию «Т-3» и развязку Ат-Талила на востоке Хомса. Сирия итоги за сутки на 15 июня 6.00: ИГ потеряло Аракский треугольник, США стягивают силы к КПП «Ат-Танф»

Зачем анонсирована «встреча» Трампа с Порошенко? Ответ предельно ясен. Тиллерсон продает Украину: Дмитрий Лекух о том, кому нести чемодан без ручки

ВСУ бьют со школьных дворов. Исламисты ВСУ и грузинские наемники. Новороссия сегодня: Мариуполь на грани, обстрел ДНР, грузинские снайперы в ВСУ

В результате боев, вспыхнувших после внутреннего конфликта протурецких боевиков в Аль-Бабе, погибли 20 мирных жителей, террористы запрещенного в РФ «Исламского государства»** пытаются занять нефтяные колодцы под Пальмирой. Сирия новости 15 июня 07.00: в Алеппо погибли 20 мирных жителей, боевики ИГ рвутся занять нефтяные колодцы под Пальмирой

Писатель и священник Михаил Ардов рассказал, почему его брат Алексей Баталов сыграл так мало ролей в кино. Михаил Ардов рассказал, почему Алексей Баталов сыграл в кино мало ролей

Следственный комитет России опроверг информацию о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-главы департамента имущества Минобороны РФ Евгении Васильевой. СК РФ опроверг слухи о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.