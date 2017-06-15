Борьба с ИГ стала главной темой встречи дипломатов России и Палестины

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Москва, 15 июня. Представители России и Палестины обсудили сотрудничество в борьбе против террористической организации «Исламское государство», заявили в пресс-службе МИД РФ.

В Москве прошла встречи российской делегации под руководством заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова и делегации Палестины во главе с заместителем главы МИД страны Тайсиром Джарадатом. Стороны заострили внимание на борьбе с террористами, в частности запрещенным в РФ «Исламским государством»** (арабское название — ДАИШ).

«Обсуждены актуальные вопросы противодействия терроризму, включая его финансирование, — цитирует представителей МИД РФ RT. — Зафиксированы общие подходы к борьбе с ИГ** и другими лидерами «террористического интернационала».

Ранее Госдепартамент США сообщил об изменениях в санкционном списке Соединенных Штатов. Туда были добавлены три главаря ИГИЛ**.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.