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Новости Сирии
Американские РСЗО бесполезны в борьбе с ИГ в Ракке — Минобороны РФ
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Американские РСЗО бесполезны в борьбе с ИГ в Ракке — Минобороны РФ

17:53  15 Июня 2017
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Американские РСЗО бесполезны в борьбе с ИГ в Ракке — Минобороны РФ

Москва, 15 июня. Американские РСЗО неспособны поддерживать отряды «сирийских демократических сил» в Ракке, где те борются с террористами запрещенного в России ИГ**. Такое заявление сделали в российском оборонном ведомстве. 

Как пояснили в российском Минобороны, оказывать поддержку сирийским боевикам не позволяет дальность применения американских ракетных систем. 

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #ракка
Владимир Багров
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