Американские РСЗО бесполезны в борьбе с ИГ в Ракке — Минобороны РФ

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Москва, 15 июня. Американские РСЗО неспособны поддерживать отряды «сирийских демократических сил» в Ракке, где те борются с террористами запрещенного в России ИГ**. Такое заявление сделали в российском оборонном ведомстве.

Как пояснили в российском Минобороны, оказывать поддержку сирийским боевикам не позволяет дальность применения американских ракетных систем.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.