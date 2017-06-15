Американские РСЗО бесполезны в борьбе с ИГ в Ракке — Минобороны РФ
В Избранное
Москва, 15 июня. Американские РСЗО неспособны поддерживать отряды «сирийских демократических сил» в Ракке, где те борются с террористами запрещенного в России ИГ**. Такое заявление сделали в российском оборонном ведомстве.
Как пояснили в российском Минобороны, оказывать поддержку сирийским боевикам не позволяет дальность применения американских ракетных систем.
* Организация запрещена на территории РФ.
* Организация запрещена на территории РФ.
Комментарии