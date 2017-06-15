На протестные акции 12 июня пришли около 40 тысяч россиян

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Москва, 15 июня. В акциях 12 июня по всей России участвовали 40 тысяч 400 человек. По данным МВД, на митинги пришел каждый пятый из 193,7 тысяч человек, которые планировали принять в них участие изначально.

При этом некоторые акции, в том числе в Москве, не были согласованы. Общее число участников согласованных митингов составило порядка 33 тысячи человек.

Акции 12 июня организовывались, в основном, в соцсетях. Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова, однако сторонники Алексея Навального устроили провокации на Тверской улице, где в День России на праздничные мероприятия собрались тысячи москвичей. Митинг на проспекте Сахарова было предложено перенести на Тверскую под предлогом того, что там не было сцены и не работал звук. Однако власти столицы подтвердили, что на изначально выделенной для акции площадки было все необходимое для проведения акции.