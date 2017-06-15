Воспитанница детсада жестоко избила ровесницу в Москве

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Москва, 15 июня. Воспитанницу московского детского сада жестоко избила ровесница. Как стало известно, в полицию обратились врачи детской поликлиники № 11.

Согласно приведенным данным, девочка 2013 года рождения получила ушиб в области левой лопатки, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По словам самой потерпевшей, травмы ей нанесла другая девочка из той же группы в детсаду.

Отец малышки не стал общаться с правоохранителями, аргументировав это тем, что девочка нуждается в отдыхе, так как находится в нервном состоянии.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сообщает телеканал «360».

Напомним, следователи в Башкирии выясняют обстоятельства гибели маленькой девочки, упавшей с балкона квартиры на пятом этаже.