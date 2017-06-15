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Новости Сирии
США могут использовать РСЗО для ударов по сирийским войскам — МО РФ
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США могут использовать РСЗО для ударов по сирийским войскам — МО РФ

17:50  15 Июня 2017  /обновлено: 18:03  15 Июня 2017
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США могут использовать РСЗО для ударов по сирийским войскам — МО РФ

Москва, 15 июня. В Минобороны РФ заявили, что переброшенные в Сирию американские РСЗО могут быть применены для нанесения ударов по сирийским войскам. 

Переброшенные в Сирию из Иордании американские РСЗО HIMARS могут быть использованы против сирийских подразделений, говорится в заявлении российского оборонного ведомства. «Дальность применения реактивных систем HIMARS не позволяет оказывать поддержку подконтрольным США отрядам «Сирийских демократических сил», действующим против террористов ИГИЛ** (группировка запрещена в России) в Ракке»,  — отмечается в сообщении.

Вместе с тем силы антитеррористической коалиции во главе с США неоднократно наносили удары по просирийским войскам, которые ведут операцию против боевиков ИГ** рядом с иорданской границей. В Минобороны предполагают, что подобные удары могут быть возобновлены, «но теперь уже с применением РСЗО HIMARS». Отметим, что первый удар коалиции по сирийским силам в Ат-Танфа был нанесен 18 мая под надуманным предлогом. 

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Селезнева
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