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Три крупнейшие российские радиостанции поймали загадочный сигнал
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Три крупнейшие российские радиостанции поймали загадочный сигнал

18:07  15 Июня 2017
2015

Три крупнейшие российские радиостанции поймали загадочный сигнал

Москва, 15 июня. Неизвестный сигнал нарушил утренний эфир радиостанций Maximum, DFM и «Хит FM», которые входят в холдинг «Русская медиагруппа». Резкие, прерывистые звуки появились на волнах радиостанций в промежутке между 7 и 8 часами, а затем повторились еще два раза.

«Российская медиагруппа» заявила, что принимает все усилия по устранению неполадок.

Впрочем, эксперты сомневаются во внеземном происхождении сигнала. По словам специалиста космической компании «Даурия Аэроспейс» Виталия Егорова, если бы сигнал пришел из космоса, он охватил бы целое полушарие, сообщает Лента.ру.

Геннадий Плющев
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