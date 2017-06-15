Три крупнейшие российские радиостанции поймали загадочный сигнал

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Неизвестный сигнал нарушил утренний эфир радиостанций Maximum, DFM и «Хит FM», которые входят в холдинг «Русская медиагруппа». Резкие, прерывистые звуки появились на волнах радиостанций в промежутке между 7 и 8 часами, а затем повторились еще два раза.

«Российская медиагруппа» заявила, что принимает все усилия по устранению неполадок.

Впрочем, эксперты сомневаются во внеземном происхождении сигнала. По словам специалиста космической компании «Даурия Аэроспейс» Виталия Егорова, если бы сигнал пришел из космоса, он охватил бы целое полушарие, сообщает Лента.ру.