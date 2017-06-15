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Россия
Россия поддержит обороноспособность Сирии поставками вооружения — Озеров
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Россия поддержит обороноспособность Сирии поставками вооружения — Озеров

17:45  15 Июня 2017  /обновлено: 18:03  15 Июня 2017
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Россия поддержит обороноспособность Сирии поставками вооружения — Озеров

Москва, 15 июня. Член Совета Федерации Виктор Озеров заявил, что Россия намерена поддерживать обороноспособность ВС САР.

Сенатор Озеров подчеркнул, что Российская Федерация намерена и далее поддерживать Сирийскую арабскую республику, в том числе поставками вооружений оборонительного характера.

Озеров отметил, что Россия никогда не отказывалась и не намерена отказываться от военно-технического сотрудничества с Сирией. Взаимодействие осуществляется в соответствии с нормами международного права. Поставляемое оружие имеет исключительно оборонительный характер и не несет угрозы для соседей САР. Поставки включают комплексы ПВО, стрелковое и артиллерийское вооружение.

#сирия #виктор озеров #рф #пво #поддержка
Алексей Громов
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