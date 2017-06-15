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Политика
Путин потребовал установить новые формы специнвестконтрактов до 15 октября
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Путин потребовал установить новые формы специнвестконтрактов до 15 октября

17:42  15 Июня 2017  /обновлено: 17:47  15 Июня 2017
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Путин потребовал установить новые формы специнвестконтрактов до 15 октября

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 октября текущего года подготовить поправки в законы, устанавливающие новые формы специнвестконтрактов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Представители Кремля опубликовали список поручений президента по итогам Петербургского международного экономического форума.

«Правительству РФ в целях формирования инвестиционно- технологических партнерств для привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих новые формы специальных инвестиционных контрактов», — говорится в обнародованном документе.

Отмечается, что крайний срок выполнения этого поручения президента страны — 15 октября текущего года.

#путин
Алексей Громов
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