Путин потребовал установить новые формы специнвестконтрактов до 15 октября

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 октября текущего года подготовить поправки в законы, устанавливающие новые формы специнвестконтрактов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Представители Кремля опубликовали список поручений президента по итогам Петербургского международного экономического форума.

«Правительству РФ в целях формирования инвестиционно- технологических партнерств для привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих новые формы специальных инвестиционных контрактов», — говорится в обнародованном документе.

Отмечается, что крайний срок выполнения этого поручения президента страны — 15 октября текущего года.