Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин поручил кабмину доработать проект «Цифровая экономика»
Triangle Created with Sketch.

Путин поручил кабмину доработать проект «Цифровая экономика»

17:43  15 Июня 2017  /обновлено: 18:15  15 Июня 2017
174

Путин поручил кабмину доработать проект «Цифровая экономика»

Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил правительству доработать проект программы «Цифровая экономика».

Кабмин должен подготовить поправки, посвященные финансированию, до 1 июля 2017 года.

«Доработать и представить проект программы «Цифровая экономика» на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам», — указано в соответствующем документе. 

Ранее глава государства Владимир Путин указал на то, что переход к цифровой экономике является важной задачей.

#путин #россия
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть