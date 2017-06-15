Путин поручил кабмину доработать проект «Цифровая экономика»
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Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил правительству доработать проект программы «Цифровая экономика».
Кабмин должен подготовить поправки, посвященные финансированию, до 1 июля 2017 года.
«Доработать и представить проект программы «Цифровая экономика» на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам», — указано в соответствующем документе.
Ранее глава государства Владимир Путин указал на то, что переход к цифровой экономике является важной задачей.
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