Путин поручил кабмину доработать проект «Цифровая экономика»

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Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил правительству доработать проект программы «Цифровая экономика».

Кабмин должен подготовить поправки, посвященные финансированию, до 1 июля 2017 года.

«Доработать и представить проект программы «Цифровая экономика» на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам», — указано в соответствующем документе.

Ранее глава государства Владимир Путин указал на то, что переход к цифровой экономике является важной задачей.