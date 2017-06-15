Кремль не обсуждает вопрос об отмене в России моратория на смертную казнь — Песков
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Москва, 15 июня. В Кремле не обсуждается вопрос об отмене в Российской Федерации моратория на смертную казнь. Об этом рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. Таких обсуждений в Кремле нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что смертная казнь с отсрочкой исполнения может быть возвращена в приговоры судов.
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