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Россия
Кремль не обсуждает вопрос об отмене в России моратория на смертную казнь — Песков
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Кремль не обсуждает вопрос об отмене в России моратория на смертную казнь — Песков

17:43  15 Июня 2017  /обновлено: 17:59  15 Июня 2017
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Кремль не обсуждает вопрос об отмене в России моратория на смертную казнь — Песков

Москва, 15 июня. В Кремле не обсуждается вопрос об отмене в Российской Федерации моратория на смертную казнь. Об этом рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Таких обсуждений в Кремле нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что смертная казнь с отсрочкой исполнения может быть возвращена в приговоры судов.

 

 

#песков
Тимур Румянцев
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