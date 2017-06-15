Правительство РФ подготовило реформу ФНБ и Резервного фонд

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Москва, 15 июня. Правительство РФ готовится изменить принципы формирования и назначения Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

В частности, ФНБ предлагается лишить источников пополнения за счет нефтегазовых доходов, а Резервный фонд - возвратить к образцу Стабилизационного фонда 2004 года. При этом судьбу остатков Фонда в размере 74,2 млрд долларов планируется решить в ходе подготовки бюджета на 2018–2020 годы, пишет «Газета.ру».

В соответствии с новым «бюджетным правилом», содержащимся в поправках к Бюджетному кодексу, предусматривается формирование резервов из нефтегазовых доходов, превышающих базовую цену нефти в 40 долларов за баррель нефти марки Urals в ценах 2017 года, которая будет индексироваться начиная с 2018 года на 2%. Таким образом, в 2018 году базовая цена составит 40,8 долларов, а в 2035-м — 57 долларов.